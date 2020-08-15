Маркевич оценил список Шевченко на матчи Лиги наций – тренер назвал имена потенциальных дебютантов

"У меня была возможность внимательно изучить расширенный список кандидатов в сборную Украины, которых вскоре вызовут на сбор в Харьков для подготовки к матчам Лиги наций со швейцарцами и испанцами.

Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины на матчи Лиги наций – есть дебютанты

Если откровенно, то со мной никто не советовался, кого вызывать, а кого – нет. Все же, это прерогатива тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко, ведь, именно он в первую очередь отвечает за результат.

На мой взгляд, было бы еще интересно просмотреть в деле Богдана Михайличенко из бельгийского Андерлехта и Александра Филиппова из Десны. Оба достойно провели минувший сезон. Нужно дать им шанс проявить себя, тем более, что время для экспериментов еще есть, ведь для сборной Украины, по большому счету, главное испытание не Лига наций, а чемпионат Европы, который состоится летом следующего года", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, уже 3 сентября подопечные Шевченко сыграют дома со Швейцарией в матче Лиги наций, а 6 сентября – с испанцами на выезде.

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