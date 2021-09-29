"На мой взгляд, Шахтер выглядел лучше. Да, Интер чаще угрожал владениям Андрея Пятова, но эта напряженность возникала как-то хаотично.

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Шахтер действовал более слаженно, однако для хозяев существенной стала потеря из-за травмы уже в дебюте основного нападающего Лассины Траоре. Без него атакам дончан не хватало остроты. Для Шахтера теперь очень важно, на сколько выбыл форвард, ведь на очереди – бой с Динамо в чемпионате.

Что касается шансов Шахтера на выход в следующий раунд ЛЧ, то они после подвигов Шерифа резко уменьшились. Теперь ничего не остается, как побеждать всех подряд, начиная со знаменитого Реала. Впрочем, психологическое преимущество будет на стороне "горняков", ведь они в прошлой Лиге чемпионов дважды заставляли капитулировать грозного испанского гранда", – резюмировал Маркевич в комментарии Мeta-ratings.

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