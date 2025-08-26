"Будем надеяться, что недостаточная игровая практика наших легионеров и не совсем удачные выступления отечественных грандов в еврокубках не станут помехой в выступлениях национальной команды. Хотя, конечно, сейчас только Илья Забарный и Егор Ярмолюк не обделены игровой практикой.

Маркевич разнес украинские клубы за фиаско в еврокубках: "Просто отбывают номер на поле"

У Сергея Реброва есть головная боль, но хочется верить, что футболисты проявят характер и как минимум одну из двух игр они выиграют, чтобы принести хоть какую-то радость своим землякам в такое нелегкое для страны время.

Нужно выбросить из головы весь негатив и бороться за попадание на чемпионат мира. Я не вижу каких-то особых проблем, чтобы занять как минимум второе место в своей отборочной группе", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, сборная Украины будет бороться за выход на чемпионат мира в группе D, где ее соперниками будут Азербайджан, Исландия и Франция. Именно "трехцветные" станут первым соперником команды Реброва 5 сентября.

Ребров вызовет на матчи отбора ЧМ-2026 дебютантов из Шахтера и Динамо – минимум "бело-синих" в составе сборной Украины