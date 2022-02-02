"Мне футбол Де Дзерби непонятен. Сейчас я смотрю английскую Премьер-лигу, там все играют вперед на скорости. Мне тоже нельзя упрекнуть, что Металлист и Днепр играли в удержание мяча на своей половине поля. Мы всегда играли вперед, включали прессинг на чужой половине поля.

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Не знаю, возможно, Де Дзерби что-то знает, чего не знаю я, и эта тактика принесет успех. Но пока я не вижу сдвигов. Раньше Шахтер всегда играл на скорости, тяжело было кого-нибудь поймать. Срна справа, Шевчук слева. Включались Тейшейра, Коста и Мхитарян. Все бежали вперед. А удержание мяча на своей половине поля мне непонятно. Это не только Шахтера касается, но и всех наших команд. Я называю это – сонный футбол. Мне это не нравится.

Кто станет чемпионом? У Шахтера футболисты более помасетровитее. Но Луческу выжимает из Динамо все, что может. Если они выиграли в прошлом сезоне все трофеи в Украине, значит, там есть определенный уровень. Но я уверен, что Динамо нужно усиление. Пока что в этом вопросе неопределенность. Думаю, что борьба будет идти до последнего тура", – резюмировал Маркевич в интервью FanDay.

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