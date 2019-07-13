Маркевич оценил потенциал игроков сборной Украины U-20 в национальной команде

Председатель Комитета национальных сборных Мирон Маркевич рассказал, кто из игроков сборной Украины U-20 готов играть в главной команде "сине-желтых".

"Мне понравилась пара центральных защитников – Денис Попов и Валерий Бондарь. Считаю, это готовые игроки к основным составам своих команд. Понравился мне также Даниил Сикан. По моему мнению, он – будущее украинского футбола. Моментами также понравились Сергей Булеца, Георгий Цитаишвили.

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Считаю, сейчас очень важно, чтобы эти игроки были задействованы в основных составах команд украинской Премьер-лиги. Очень надеюсь, что к этим ребятам теперь будет большее внимание со стороны тренерского штаба той или иной команды. Помните, в 2009 году юношеская сборная Украины выиграла чемпионат Европы, но, к сожалению, мало игроков заиграли на серьезном уровне.

Очень рад за Супрягу. Этот финал должен ему придать сил. Ему нужно сейчас больше над собой работать и все у него впереди.

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Такого, как Денис Попов, можно подключать к национальной сборной спокойно. О Валерии Бондаре можно сказать аналогично. Например, их ровесник Виталий Миколенко уже игрок первой команды", – цитирует Маркевича galinfo.