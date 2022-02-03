"Я давно слежу за этими футболистами. Припоминается, как-то даже недавно прогнозировал, что Сикан в недалеком будущем будет иметь постоянную прописку в сборной Украины. Кстати, я от этих слов не отказываюсь и сейчас. Их переход в зарубежные клубы вызван, прежде всего, нехваткой игровой практики в Динамо и Шахтере.

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Вот почему Владислав и Даниил должны доказать, что Сампдория и Ганза не случайно остановили свой выбор именно на них.

Повторяю, потенциал у ребят – огромный, вот только времени на раскачку у них уже нет. Они – легионеры и необходимо быть на виду, тем более, что Сампдория и Ганза находятся в нижней части турнирной таблицы и, конечно, на новичков надеются.

Также необходимо помнить ,что итальянская Серия А и немецкая Бундеслига-2 – это очень серьезный уровень. Если с этим вызовом Владислав и Даниил справятся, то, убежден, что их вызовы в расположение национальной сборной Украины не будут редким явлением", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, оба игрока будут выступать за свои новые клубы на правах аренды до конца сезона.

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