"Шабанов – солидный игрок. Возможно, не топ-класса, потому что так бы он играл в Италии или другой сильной лиге. Но неплохой футболист. Думаю, в Легии он справится.

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В Динамо он не играет, потому что клуб ориентирован на молодежь. Но Шабанов может сыграть на нескольких позициях. Его опыт поможет клубу.

Он хорошо играет головой. Он опасен, когда команда хорошо использует стандарты. Но ему немного не хватает скорости. Было бы хорошо, если второй центральный защитник был быстрым. Так можно уравнять их.

Он не агрессивный футболист. Конечно, иногда приходится играть решительно, но он делает это не брутально. Он спокоен. Не слышал, чтобы у него были какие-то проблемы с дисциплиной. Оценю его навыки на 6 баллов из 10", – сказал Маркевич в комментарии изданию Sportowe Fakty.

Напомним, 28-летний украинец будет выступать за польский клуб на правах аренды.

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