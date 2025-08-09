Известный тренер Мирон Маркевич высказал свою оценку игре и результатам сборной Украины под руководством Сергея Реброва, а также поделился мыслями относительно товарищеских матчей и перспектив на чемпионат мира.

"Не нужно выводить аналитику на первое место в сборной. Она нужна, но не настолько. Я считаю Реброва классным футболистом... Тогда окружи себя людьми, которые разбираются в футболе. Они называют это ”контролируемый хаос“. Какой хаос?

" У него есть будущее в первой сборной": Ребров отметил игрока Динамо, который вскоре может получить вызов от него

Когда идет матч, тренер читает игру, делает замены, влияет на команду. Помочь главному тренеру могут только те люди, которые всю жизнь провели в футболе.

Работа любого тренера оценивается только по результатам. На данный момент никакого результата в сборной Украины нет. Будем надеяться, что мы как-то попадем на чемпионат мира.

У нас неплохая команда, но мы не можем проигрывать Канаде. В хоккее еще можно, но ведь не в футболе. Четыре гола пропускать... Я понимаю, что это товарищеские матчи, но никого не интересует, почему ты проиграл. Перелет, не выспался, устал – не интересует. Сейчас нужно попасть на чемпионат мира, футболисты должны это понимать", – подытожил Маркевич в интервью СБОРНАЯ.

Напомним, что уже этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе, кроме Франции, станут национальные команды Азербайджана и Исландии. Прямую путевку на Мундиаль получит только победитель квартета.

"Клюнул на пустую консервную банку": Телесненко – о стеснительности Динамо, чуйке Протасова и почему надо одолеть Пафос