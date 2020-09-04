Маркевич оценил игру сборной Украины и сделал неожиданный прогноз
Бывший наставник украинской сборной Мирон Маркевич поделился эмоциями от поединка Лиги наций 2020/21 против команды Швейцарии.
"Хороший футбол с обеих сторон. Конечно, чувствуется, что команды много пропустили, не играли давно, но для первого раза очень даже неплохо.
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В сборной были два новичка, которые себя неплохо проявили. Швейцария – хорошая команда, очень хорошая. Пожелаю нашей команде прибавлять от игры к игре в матчах с классными командами – оно пригодится на следующий год... в финале чемпионата Европы", – вдохновенно прокомментировал Маркевич поединок против Швейцарии пресс-службе УАФ.
Напомним, сборная Украины сумела вырвать победу у Швейцарии (2:1) и возглавила турнирную таблицу своей группы.
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