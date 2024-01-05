"Я рад за Яремчука, честно. Рад, что он забил. Желаю ему двигаться только вперед. Я не думаю, что мои слова стали пророческими – он просто все перетерпел.

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Главное сейчас – двигаться дальше. Не останавливаться. Он забил очень важный мяч и дай Бог, чтобы так дальше было. Сколько еще голов от Романа можно ожидать в этом сезоне? Не знаю... Будет к нему доверие от тренера – то будет все хорошо", – сказал Маркевич в комментарии NV.

Напомним, в конце прошлого года Мирон Богданович встречался с Яремчуком в Валенсии и пожелал ему "как можно скорее исправить прицел". Как видим, Роман воспользовался советом мэтра и отличился уже в следующем матче "летучих мышей".

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