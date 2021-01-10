Маркевич оценил дебют новичков Мариуполя в матче против Слована
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич поделился впечатлениями от контрольного матча против Слована.
"Оцениваю эту игру положительно. Мы ее провели на хорошем уровне. Конечно, было видно, что кондиций нам еще не хватает для того, чтобы соперничать с такой командой, как Слован. Это – участник Лиги Европы, плюс эта команда находится уже на завершающем этапе подготовки – через неделю у них официальная игра.
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Поэтому в плане готовности были немного не в равных условиях. Но, повторюсь, игра мне понравилась. Думаю, мы на правильном пути. Будем смотреть игру и разбирать ошибки. Сегодня у нас были совсем молодые ребята в линии обороны, которые еще не играли на таком уровне. Они пришли из молодежного футбола. Где-то из-за этого мы ошибались сзади, но в атакующих действиях, считаю, мы неплохо выглядели.
Как оценю дебют Драмбаева и Меличенко? Очень хорошо. Уверен, со временем они будут очень полезны для нашей команды. Думаю, пригласив их, мы не ошиблись", – поделился Маркевич в комментарии официальному сайту Мариуполя.
Напомним, Слован переиграл азовцев 3:1 в первом контрольном матче на сборах украинского клуба.
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