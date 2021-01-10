"Оцениваю эту игру положительно. Мы ее провели на хорошем уровне. Конечно, было видно, что кондиций нам еще не хватает для того, чтобы соперничать с такой командой, как Слован. Это – участник Лиги Европы, плюс эта команда находится уже на завершающем этапе подготовки – через неделю у них официальная игра.

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Поэтому в плане готовности были немного не в равных условиях. Но, повторюсь, игра мне понравилась. Думаю, мы на правильном пути. Будем смотреть игру и разбирать ошибки. Сегодня у нас были совсем молодые ребята в линии обороны, которые еще не играли на таком уровне. Они пришли из молодежного футбола. Где-то из-за этого мы ошибались сзади, но в атакующих действиях, считаю, мы неплохо выглядели.

Как оценю дебют Драмбаева и Меличенко? Очень хорошо. Уверен, со временем они будут очень полезны для нашей команды. Думаю, пригласив их, мы не ошиблись", – поделился Маркевич в комментарии официальному сайту Мариуполя.

Напомним, Слован переиграл азовцев 3:1 в первом контрольном матче на сборах украинского клуба.

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