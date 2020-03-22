Маркевич оценил будущее Карпат – прогноз специалиста неутешительный

Известный украинский тренер Мирон Маркевич волнуется за судьбу своей бывшей команды.

"Спастись будет чрезвычайно сложно. По подбору исполнителей Карпаты уступают конкурентам. Остается надежда разве что на наставника Романа Санжара, которому ранее удавалось создавать боеспособные команды, но, повторюсь, шансы сохранить прописку, минимальны.

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Впрочем, если откровенно, то ничего страшного не произойдет, если Карпаты будут вынуждены понизиться в классе. Беда, если они вообще сойдут с дистанции, а предпосылки для этого есть.

Здесь все будет зависеть исключительно от общих усилий. Властные структуры, если они хотят сохранить Карпаты, должны, наконец, вспомнить о них. Нужно укрепить клубное руководство, найти меценатов, которые подставили бы плечо. Только времени на раскачку нет. Очень хочется верить, что этот сезон не окажется последним в истории Карпат", – цитирует Маркевича Команда 1.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Карпаты находятся на последнем месте, имея в активе лишь 14 очков.

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