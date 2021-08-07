"Я считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ. За это время национальная сборная Украины завоевала право выступать в финальной части чемпионата Европы, где финишировала в восьмерке лучших, молодежная сборная стала чемпионом мира. Успехов достигли и сборные других возрастных групп.

Ребров возглавит сборную Украины – СМИ рассекретило условия контракта специалиста

Также важно, что в рядах сборных прогрессировали молодые футболисты, которые сейчас в виду даже у именитых зарубежных клубов. Я благодарен всем, кто все эти годы поддерживал меня. Однако после окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", – поделился Маркевич в комментарии meta-ratings. Отметим, что вчера, 6 августа, стало известно, что УАФ не удалось договориться с Мироном Маркевичем по контракту.

Напомним, нового руководителя должны избрать уже 9 августа, когда состоится заседание Исполкома УАФ. Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 годы, проведя 52 официальные встречи. Достижением специалиста за это время был выход в четвертьфинал Евро-2020, где Украина уступила Англии.