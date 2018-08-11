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Маркевич о трансфере Супряги: Если Днепр хочет вернуть свою славу, надо придерживать таких футболистов

08:50 37 Читати українською
Маркевич о трансфере Супряги: Если Днепр хочет вернуть свою славу, надо придерживать таких футболистов
Мирон Маркевич / Соцсети

Председатель комитета национальных сборных команд ФФУ Мирон Маркевич прокомментировал переход Супряги в Динамо.

"То, что он перешел в такой клуб, как Динамо – это, наверное, большая возможность и достижение для Супряги. У киевлян много сейчас молодых футболистов играет, поэтому у него есть шансы – все от него будет зависеть. С другой стороны, если Днепр хочет вернуть свою славу, надо придерживать таких футболистов. Мне так кажется.

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У Супряги хорошая скорость, что особенно важно для нападающего. Неплохая техника. Конечно, там есть еще над чем работать. Поэтому, дай Бог, чтобы он когда-то стал новым "Андреем Шевченко". Но пока об этом рано говорить", – передает слова Мирона Маркевича Sportarena.

Напомним, киевское Динамо вчера объявило о трансфере 18-летнего форварда СК Днепр-1 Владислава Супряги.

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