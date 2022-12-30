"Сильно ли изменился стиль игры сборной Украины после появления у ее руля Александра Петракова? Нет, да и иначе не могло быть. Ведь после ухода Андрея Шевченко его преемник Александр Петраков мог рассчитывать на тех же исполнителей, потому что пока наша сборная не может похвастаться глубиной. К тому же, наши ребята под руководством Александра Петракова иногда демонстрировали более закрытый футбол, но этому есть объяснение: турнирное положение заставляло минимизировать риск, потому что на финишной прямой отборочного цикла каждый матч был финальным.

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И я рад, что второе место в группе, хоть и со скрипом, но было завоевано. Ведь я еще до старта говорил, что мы уступим только французам. Однако из-за ничейного синдрома украинцы сильно усложнили себе жизнь и пришлось приложить максимум усилий, чтобы наверстать потерянное.

Выжал ли Петраков на финишной прямой максимум из подопечных? Думаю что да. В последних матчах наша сборная порадовала сплоченностью, желанием сыграть через не могу и остается в гонке за путевку на мировой форум в Катаре. Теперь главное не упустить этот шанс, потому что не попадание в финальную часть больно ударит по имиджу украинского футбола", – цитирует Маркевича Meta Ratings.

Напомним, Украина добралась до стыковых матчей за выход на ЧМ-2022, где первым соперником "сине-желтых" станет сборная Шотландии.

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