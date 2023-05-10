– Как обстоят дела у вашего сына – Остапа Маркевича? Многие удивились, когда он принял команду из третьего дивизиона Польши.

– Ему нужно работать. Предложений по высшему дивизиону не было, поэтому он выбрал Радуню. Я в свое время тоже в Хмельницком тренировал сельскую команду, и ничего со мной не случилось. Главное – не сидеть без работы, а приобретать опыт. Так что ничего страшного я в этом не вижу.

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– На какой срок у него рассчитан контракт с Радуней? Вашему сыну было бы интересно снова вернуться в УПЛ?

– У него контракт с Радуней до конца этого сезона. Что касается его работы в Украине, то сначала нужно получить приглашение, – рассказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, Остап Маркевич начинал свою карьеру в молодежной команде Вильярреала, после чего вернулся в Украину, где тренировал Агробизнес, Черноморец и Мариуполь. Полномасштабное вторжение началось, когда азовцы были на сборах в Турции. Маркевич не вернулся на Родину, а в ноябре 2022 года возглавил Радуню, с которой сейчас идет 13-м среди 18 команд третьего дивизиона Польши.

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