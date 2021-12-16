Маркевич не удивлен провалом украинских клубов в еврокубках: "Уже счастье, что мы с норвежским клубом играем вничью"
Известный украинский тренер Мирон Маркевич с грустью констатирует очевидное.
"Почему наши команды оказались мальчиками для битья? Потому что такой уровень наших футболистов. Уже счастье, что мы с норвежским клубом играем вничью. Много пропускаем, мало забиваем. Нужны соответствующие исполнители, другого еще никто не придумал. В футбол нужно вкладывать деньги и немаленькие.
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Не думаю, что что-нибудь изменится в борьбе УПЛ за еврокубки. Конечно, в нашем футболе все может произойти, однако главные претенденты на попадание в Лигу Европы и Лигу конференций – это СК Днепр-1, Заря и Ворскла", – рассказал Маркевич в комментарии Footboom.
Напомним, у Украины не будет ни одного представителя в евровесне. Также наш чемпионат теряет прямую путевку в группу ЛЧ из сезона 2022/23.
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