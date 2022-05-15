"Нужно меньше говорить об этом, потому что у него голова завертится. Это молодой футболист, пусть работает над собой. У него хорошие данные, но и много недостатков. Он плохо играет в отборе, ему надо работать.

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Против Боруссии Менхенгладбах и я мог сыграть, о чем мы говорим. Это выставочный матч. Если его хотят, то нужно идти в хороший европейский клуб. Молодой и перспективный футболист, но нужно меньше писать, а то везде Мудрик, Мудрик, Мудрик.

Совет Сабо? Можно и в Манчестере Сити, если его туда приглашают. Возможно, Сабо и будет прав. Но можно уйти и в чемпионат Германии, начать оттуда. Я считаю, что он пока не готов к Ман Сити. Пойти и сидеть там на скамейке запасных...

Думаю, ему нужно начинать в другом месте. В Германии хороший чемпионат, Брентфорд играет в топ-чемпионате мирового футбола. Там он может научиться играть в отборе, больше играть в оборону. В Англии все отрабатывают и на атаку, и на оборону", – сказал Маркевич в интервью Tribuna .

Напомним, среди претендентов на Михаила Мудрика называют немецкий Байер и английский Брентфорд, оба клуба готовы заплатить Шахтеру за футболиста около 20 миллионов евро.

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