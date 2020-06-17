Маркевич не собирается покидать УАФ – специалист получил должность в Рухе

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич рассказал, как будет совмещать свою работу в ассоциации с должности в львовском Рухе.

"Президент УАФ Андрей Павелко в курсе того, что я буду помогать Руху. Думаю, в этом нет ничего такого. Вообще я тренер, и не планирую забывать эту профессию. Напротив, в Рухе освежу тренерские навыки на практике.

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Возглавить Рух на постоянной основе? С президентом клуба у нас была договоренность о сотрудничестве до конца чемпионата, чтобы помочь команде. Что будет потом, посмотрим. Но бросать работу в УАФ не входит в мои планы, просто сейчас время, пока нет международных матчей сборных", – поделился Маркевич в комментарии изданию Meta-ratings.

Напомним, Рух возглавил 32-летний Иван Федык, который сменил Юрия Бакалова. Команде также помогать советами и рекомендациями один из лучших тренеров в истории Украины Мирон Богданович Маркевич, который сейчас возглавляет Комитет национальных сборных УАФ.

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