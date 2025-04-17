– На первый взгляд, в четвертьфинале произошла сенсация, имея в виду ранний вылет прославленного Реала, который в прошлом году выиграл Лигу чемпионов. Казалось, испанский гранд перед стартом сделал все, чтобы сохранить титул сильнейшей команды Европы. Сохранил всех ведущих игроков, усилился одним из лучших нападающих мира Килианом Мбаппе. Однако в матчах с Арсеналом все пошло не по сценарию мадридцев.

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Ранее я отмечал, что пушкари смогут дать бой Реалу, если их лидеры успеют вернуться в строй после травм. Так и случилось. Мартин Эдегор доказал, что является едва ли не самым сильным ныне дирижером, его нестандартным действиям можно только позавидовать, и главное, что он практически не теряет мяч. Вовремя покинули лазарет и Букайо Сака и Габриэл Мартинелли.

– На ваш взгляд, почему Реал с его звездным составом вынужден был сойти с дистанции?

– Выяснилось, что у мадридцев нет длинной скамейки запасных для качественного выступления на нескольких фронтах. Несколько позиций, в частности, правого защитника в отсутствие травмированного Дани Карвахаля, остались уязвимыми. Но главное, что произошел какой-то сбой в середине команды. Постоянные разговоры на уровне клубного руководства о смене тренерского состава, продажа лидеров, конечно, негативно влияли на микроклимат в коллективе. Это и привело к провалу, – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, что Арсенал выбил Реал из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала. "Канониры" переиграли мадридцев в обеих встречах (3:0 и 2:1). В полуфинале подопечные Артеты встретятся с ПСЖ.

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