Маркевич назвал лучшего тренера в истории футбола

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями относительно рейтинга 100 лучших тренеров мира, опубликованных журналом FourFourTwo.

"Видимо, Фергюсон заслужил, если возглавил такую ​​сотню. Хотя для меня она странная. Почему нет в десятке лучших Висенте Феолы? Человека, который придумал схему 4-2-4. Это была тренерская революция! Недоброжелатели скажут, что Феола украл эту схему у Белы Гуттманна. Если даже поверить в это, разве Гуттманн посоветовал поставить в основной состав 17-летнего Пеле? По сути, пацана. А речь шла о Кубке мира, где никто не хочет рисковать.

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Удивляет, что в списке нет Висенте Дель Боске. Человек выиграл Лигу чемпионов, Кубок мира и чемпионат Европы. Что еще надо для признания? Говорили, что с той сборной победил бы любой. Ну вот, ушел Дель Боске – и много Испания выиграла с тех пор?

Для меня лучший тренер – Кройф. Когда он построил Барселону начала 90-х на контроле мяча – это было непревзойденное зрелище. Говоря о Фергюсоне, он, безусловно, выдающийся тренер. Но от самого человека не все зависит. Надо, чтобы звезды сошлись – владелец клуба доверял, спортивный директор понимал, игроки воспринимали идеи. Фергюсон тонко чувствовал все эти моменты. Ему везло с футбольным окружением, ему везло с пониманием своего вклада в общую работу. Когда почувствовал, что силы уже не те, – ушел и не возвращался. Это тоже надо уметь.

Если Лобановский попал в десятку – это большое счастье. Однако он заслужил. Сколько обладателей "Золотого мяча" имеет Польша? Ни одного. Испания, если не считать Ди Стефано – только одного. А Валерий Васильевич воспитал троих. Поэтому его попадание – закономерное", – сказал Маркевич в комментарии изданию Gazeta.ua.

Напомним, первое место в рейтинге лучших тренеров мира досталось легендарному коучу Манчестер Юнайтед Алексу Фергюсону. Также в тройку вошли голландские тренеры Ринус Михелс и Йохан Кройф. Почетную десятую строчку занял Валерий Лобановский. Еще один экс-тренер киевлян Виктор Маслов оказался на 34-й ступени, а бывший наставник Шахтера Мирча Луческу – 87-й.

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