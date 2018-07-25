Маркевич назвал удаление Исмаили в матче за Суперкубок неправильным

Председатель комитета национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич прокомментировал действия арбитра в матче донецкого Шахтера и киевского Динамо за Суперкубок.

"Я считаю, это решение было неправильным. Не произошло ничего такого. Тем более, это был матч за Суперкубок – пусть не играл бы в следующем году в матче за этот трофей.

Шахтер – Динамо: ужас Пятова, провальные новички, вопросы к судейству и привлекательный старт сезона

Я не думаю, что правильно делать из этого такую проблему – потолкались и на этом все. Это не массовая драка. В матчах между Шахтером и Динамо такое бывает. Бурда и Исмаили не являются футболистами-хулиганами. Я считаю, что они оба должны играть", – сказал Маркевич в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, что бразильский защитник Шахтера получил красную карточку на 90+6-й минуте за удар в лицо соперника. Позже стало известно, что Исмаили может получить дисквалификацию и пропустить матч против Динамо в чемпионате.