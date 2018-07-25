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Маркевич назвал удаление Исмаили в матче за Суперкубок неправильным

18:05 44 Читати українською
Маркевич назвал удаление Исмаили в матче за Суперкубок неправильным
Исмаили / фото А. Осипова

Председатель комитета национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич прокомментировал действия арбитра в матче донецкого Шахтера и киевского Динамо за Суперкубок.

"Я считаю, это решение было неправильным. Не произошло ничего такого. Тем более, это был матч за Суперкубок – пусть не играл бы в следующем году в матче за этот трофей.

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Я не думаю, что правильно делать из этого такую проблему – потолкались и на этом все. Это не массовая драка. В матчах между Шахтером и Динамо такое бывает. Бурда и Исмаили не являются футболистами-хулиганами. Я считаю, что они оба должны играть", – сказал Маркевич в комментарии телеканалу Футбол 1.

Напомним, что бразильский защитник Шахтера получил красную карточку на 90+6-й минуте за удар в лицо соперника. Позже стало известно, что Исмаили может получить дисквалификацию и пропустить матч против Динамо в чемпионате.

Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Теги
Шахтер Шахтер Мирон Маркевич Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Исмаили Исмаили
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