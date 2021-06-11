"Не только я, но и все болельщики в ожидании такого крупного турнира, которого мы не видели три года. Все соскучились по такого рода соревнованиями. Главное, что чемпионат Европы состоится со зрителями, поскольку при пустых трибунах это не будет праздником футбола. Я жду классной игры от всех команд.

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Думаю, что на этом Евро мы узнаем новые имена. И очень хочется, чтобы среди них были и украинские исполнители. Руслана Малиновского и Александра Зинченко и так все знают (улыбается). Поэтому я жду прорыва от Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Георгия Бущана... Надеюсь, что и Роман Яремчук продолжит забивать так, как он это делал в чемпионате Бельгии", – цитирует Маркевича официальный сайт УАФ.

Напомним, Украина начнет Евро-2020 матчем против Нидерландов (13 июня). Также в группу С попали Австрия и Северная Македония.

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