"Из украинцев мне сразу приходит в голову Буяльский. Это очень серьезный футболист, который живет правильно, идет правильным путем, говорит правильные вещи. С него можно брать пример.

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Таким же поведением он отличается на поле. Это футболист, который атакует и обороняется. Для меня это идеал.

Очень нравится Тотовицкий. Он должен попасть хотя бы в расширенный список сборной Украины. Возможно, нужно добавить в защите. Уверен, тогда он будет в национальной команде.

Кочергин очень хороший футболист. Их много. Среди украинцев много ребят, у которых есть талант, физические и технические возможности. Но ментальность – идти до конца. Если они ее поймут, хороших футболистов будет намного больше", – сказал Маркевич в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после ухода из сборной Украины Андрея Шевченко в резервный список "сине-желтых" попал полузащитник Зари Владислав Кочергин.

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