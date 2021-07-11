"Если откровенно, то я еще до начала чемпионата Европи именно Италию считал главным претендентом на победу и поэтому рад, что в своих ожиданиях не ошибся.

Італія – Англія: Буффон спрогнозував переможця Євро-2020

Главному тренеру Роберто Манчини, прежде всего, удалось создать прекрасную атмосферу, мотивация у его подопечных – зашкаливает. Давно я не видел в действии итальянцев такой нацеленности на поиск самых коротких путей к воротам, они отказались от перепасовок в средней зоне, чтобы соперник не успевал перегруппировать свои силы.

Впрочем, и у англичан есть свои козыри – остроатакующие нападающие, поддержка родных стен. Фанаты изголодались по большим победам. Однако мой фаворит – Италия, благодаря более ровному составу, более высокой интенсивности.

Думаю, что преимущество в счете одной из сборных, будет минимальным, а максимальное количество забитых мячей – три. Не исключен вариант, что все может решиться в овертайме", – цитирует Маркевича Meta-ratings.

К слову, Англия и Италия разыграют судьбу главного трофея Евро-2020 уже сегодня, 11 июля, на лондонском Уэмбли.

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