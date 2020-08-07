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Маркевич назвал рецепт успеха Шахтера в матче ЛЕ против Базеля

22:37 - Читати українською
Маркевич назвал рецепт успеха Шахтера в матче ЛЕ против Базеля
Мирон Маркевич / Фото из открытых источников

Звезда украинского футбола Мирон Маркевич поделился откровенными мыслями относительно ближайшего матча Шахтера в Лиге Европы.

 

"Шахтер просто сильнее и все. Что тут много говорить. Учитывая, что такой большой простой был, достаточно неплохая игра у Шахтера получилась против Вольфсбурга.

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Четвертьфинальная дуэль с Базелем будет из одной игры, поэтому нужно быть аккуратными. Базель – команда такая, довольно-таки кусючая", –цитирует Маркевича MetaRatings.

Отметим, что уже 11 августа Шахтер сыграет против Базеля в 1/4 финала Лиги Европы. На стадии 1/8 "горняки" переиграли Вольфсбург, а команда из Швейцарии выбила Айнтрахт.

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Шахтер Шахтер Лига Европы Мирон Маркевич Шахтер - Базель
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