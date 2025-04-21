– Не буду оригиналом, когда скажу, что после вчерашнего сенсационного поражения в 25-м туре УПЛ футболистов Шахтера от Колоса (2:4), уже ничто не помешает Динамо вернуть себе чемпионский титул. В конце концов, как и Александрия не должна отдать серебряных медалей.

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– Вы уже нашли объяснение провалу горняков в поединке с ковалевцами?

– По подбору исполнителей и по уровню подготовки Шахтеру, как по мне, не имеет равных в Украине. Но горняки почему-то не обращают внимания на то, что уровень команд в УПЛ заметно выровнялся, что практически исчезли проходные матчи, что буквально в каждом нужно играть через не могу. Почему тренерскому штабу Шахтера не всегда удается достучаться до своих подопечных, это уже вопрос к рулевому Марино Пушичу. Вот и в противостоянии с ковалевцами горняки позволяли себе в одном эпизоде не добежать, в другом – не вступить в единоборство, что и привело к печальным последствиям.

Хуже всего, что речь идет о таком отношении к выполнению своих обязанностей не только со стороны легионеров, но и украинцев. Теперь футболисты Шахтера могут хоть как-то реабилитироваться лишь, если станут обладателями Кубка Украины, – сказал Маркевич для Sport.ua.

Напомним, сейчас Шахтер занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 53-мя очками, лидирует в чемпионате – Динамо, в активе киевлян 63 балла, Александрия вторая с 57-ю пунктами.

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