Маркевич назвал преимущества расширения УПЛ до 16 команд

Известный украинский специалист Мирон Маркевич доволен решением УАФ по расширению УПЛ до 16 команд с сезона 2020/21.

"Я всегда был сторонником того, чтобы в УПЛ играло 16 клубов. Чем больше молодых и талантливых футболистов будет играть на таком уровне, тем быстрее они будут прогрессировать.

"Только два клуба отказались от формата 16 команд в УПЛ", – заместитель спортдира Динамо

Клубы уже сейчас должны думать о подготовке к участию в элитарном дивизионе. Они должны соответствовать этому высокому уровню не только по игре, но и своей инфраструктурой. А это нелегко.

Мое мнение по расширению УПЛ таково: исполком УАФ принял верное решение. Борьба в Первой лиге станет еще интереснее", – цитирует Маркевича официальный сайт ФК Рух.

Напомним, на собрании клубов чемпионата Украины было принято решение о расширении Премьер-лиги до 16 команд с сезона 2020/21.

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