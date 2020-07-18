Маркевич назвал обязательное условие для достойного выступления Динамо в Лиге чемпионов

Легендарный тренер Мирон Маркевич убежден, что в нынешнем состоянии Динамо неспособно достичь успеха на международной арене.

"Нужно усиливать команду. Это однозначно. Нынешнему Динамо тяжело будет пробиться в групповой этап.

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Для чемпионата Украины, для второго места – это годится, но не для Лиги чемпионов. Потом мучиться с командами типа Лугано – зачем оно нужно?" – подчеркнул Маркевич в комментарии 1927.kiev.

Напомним, Динамо крайне неудачно выступило в еврокубках сезона 2019/20. Сначала был вылет от Брюгге в квалификакции Лиги чемпионов, а затем третье место группы Лиги Европы в компании Мальме, Копенгагена и Лугано.

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