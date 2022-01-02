"Само собой разумеется, что без матчей сборной и еврокубковых поединков, этот выбор будет неполноценным, поэтому на первое место я бы поставил Михаила Мудрыка.

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Вторую строчку отдаю Артему Довбику, а на третью ставлю Виталия Миколенко. Среди лучших я бы упомянул также Николая Шапаренко, но я уже назвал свою тройку, отступать нельзя", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, по итогам 2021 года лучшим игроком УПЛ был признан форвард СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик.

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