"Довбик мне больше всего импонирует. Я считаю, что ему не надо было уходить из испанского чемпионата. Можно было в другую команду Ла Лиги перейти, его же Атлетико хотел. Сейчас Довбику остается стиснуть зубы, работать и доказывать свой уровень в Серии А", – сказал Маркевич в интервью Українському футболу.

Довбику нашли перспективного конкурента – Роме придется бороться за игрока с претендентами на Скудетто

Артем Довбик перешел в итальянскую Рому летом 2024 года из Жироны. Сумма трансфера составила 30,5 миллионов евро. В сезоне 2023/24 Довбик стал лучшим бомбардиром испанской Ла Лиги с 24-мя забитыми мячами.

В текущей кампании украинец провел 42 поединка за римский клуб, отметился 16-ю голами и тремя ассистами. Контракт нападающего с Ромой рассчитан до 30 июня 2029 года.

Рома минимально победила Верону – конкурент Довбика забил и приблизил "волков" к ЛЧ, но провалился вместе с Артемом