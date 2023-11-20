Главный тренер львовских Карпат Мирон Маркевич, возглавлявший в свое время сборную Украины, сделал свой прогноз на решающий матч отбора к Евро-2024, где команда Реброва встретится с Италией.

"Малиновский – проверенный годами и матчами игрок. Он может выйти на замену, а, скорее всего, так и будет, и выстрелить в любой момент. Руслану не нужно много времени, чтобы войти в игру, чтобы выдать пас через полполя или забить с далекой дистанции, как он умеет и не раз это делал.

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Тем более кто-кто, а Малиновский отлично знает Италию, их игроков. Он столько лет в Серии А играет. Да, сейчас он не очень хорошо играет в своем клубе, но это ничего не значит. Малиновский – футболист высокого уровня", – заявил Маркевич в комментарии sport-express.ua.

Стоит отметить, что Мирон Маркевич возглавлял сборную Украины в 2010 году. Специалист одержал во главе "сине-желтых" три победы и одну ничью.

Напомним, Украина сыграет в решающем матче отборочного цикла к Евро-2024 против сборной Италии 20 ноября в Леверкузене. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

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