Известный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение, у кого наибольшие шансы вылететь из Премьер-лиги в текущем сезоне.

– Команда-разочарование февраля-марта?

– Ну наверное Черноморец. Одесская команда пока что безнадежная. Не вижу я, благодаря чему они могут спастись. Возможно, Кучер что-то сделает, но с другой стороны – он не собирал эту команду и не готовил. Будет очень тяжело, – сказал Маркевич для Українського футболу.

Тренер Карпат удивил заявлением после разгрома Черноморца: "Счет не отражает развития событий"

Напомним, сейчас одесский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. В активе "моряков" 15 очков после 22-х туров чемпионата. В следующем поединке подопечные Александра Кучера сыграют против черкасского ЛНЗ. Матч состоится 5 апреля, начало встречи – в 15:30.

Карпаты сокрушили Черноморец в дебютном матче Кучера – хет-трик Бруниньо, камбэк Ракицкого, "моряки" идут на дно