"Матч был очень напряженным. Днепр-1 – очень хорошая и организованная команда. Она играет по не совсем традиционной схеме. В процессе подготовки мы достаточно много времени потратили на то, чтобы понять, как нам необходимо защищаться. Считаю, что мы неплохо справились с этой задачей. но, учитывая квалификацию и подбор исполнителей у СК Днепр-1, нам не всегда удавалось вовремя перестраиваться и блокировать фланговые атаки соперника. Поэтому результат для нас хороший, но нам еще много над чем надо работать.

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У нас молодая команда, которой нужно время, приобрести опыт. Также нам надо быть смелее с мячом. Повторюсь, молодые ребята со временем получат уверенность. Задача у нас одна – играть в футбол, который нравился бы болельщикам. Чтобы, когда нормализуется ситуация в мире и Украине, болельщики ходили на нашу игру.

Мне кажется, что судья очень грамотно отсудил игру. Реплики всегда есть. Это нормальный процесс. Все хотят выиграть. И когда идет такой накал, как сегодня, обычно ты начинаешь искать, что тебе мешает достичь успеха. Это нормально. Но, повторюсь, судья отсудил уверенно", – цитирует Маркевича официальный сайт Мариуполя.

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