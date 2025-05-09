"Кому отдаю предпочтение в решающем поединке? Сейчас шансы соперников равны. Дальше многое будет зависеть от того, в какой спортивной форме будут находиться участники, будут ли в ударе вратари Зоммер из Интера и упомянутый уже Доннарумма, которые были лучшими игроками полуфиналов.

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Где-то может сказаться более молодой состав ПСЖ и то, что парижане уже стали чемпионами на внутренней арене, тогда, как Интер еще ведет ожесточенную борьбу с Наполи за первое место в Серии А. Без сомнения, для футболистов ПСЖ изрядным стимулом будет служить и то, что эта команда еще никогда не выигрывала Лигу чемпионов.

С другой стороны, хотя в Интере много возрастных игроков, но они прекрасно понимают, что это может быть их последний шанс получить почетный трофей. Поэтому в Мюнхене постараются прыгнуть выше головы", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 31 мая 2025 года в Германии на Альянц-Арене в Мюнхене.

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