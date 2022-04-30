"Луческу назвал фанатов Динамо ложными болельщиками? Действительно, это очень некорректно. Фанаты имеют на это (акции протеста против Луческу – прим.) право. Тем более после слов, что российские спортсмены должны играть в футбол и участвовать в Олимпиадах. Сейчас тем более они правы.

"Меня неправильно поняли", – Луческу оправдался за слова о лишней дисквалификации российских спортсменов

Он не имел права говорить. Какое ты имеешь право говорить, тем более в чужом государстве, которое воюет? Ты тренер, хороший тренер. Нет вопросов. Ну вот и работай, тренируй. Что ты начинаешь рассказывать, что неправильно сделано или правильно? Особенно сейчас, в такое время", – поделился Маркевич на YouTube-канале pressing.

Напомним, ранее Луческу заявлял, что дисквалификация российских спортсменов от международных соревнований неправильно. Позже он исправился, добавив, что "спортсмен или ассоциация, поддерживающие войну, должны подвергнуться санкциям".

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