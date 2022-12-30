70-летний Мирон Маркевич признался, что у него еще прах в пороховницах.

"Знаете, я еще действующий тренер и надеюсь, что мне еще представится шанс возглавить амбициозную команду", - цитирует Маркевича Meta Ratings.

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После Евро-2020 специалист покинул пост главы Комитета сборных УАФ. СМИ это связывали с желанием Мирона Богдановича возглавить национальную команду, но наставником "сине-желтых" стал Александр Петраков.

В своей карьере Маркевич возглавлял Карпаты, Металлист, Днепр, сборную Украины и ряд других команд.

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