Маркевич надеется возглавить амбициозный клуб
16:01 - Читати українською
70-летний Мирон Маркевич признался, что у него еще прах в пороховницах.
"Знаете, я еще действующий тренер и надеюсь, что мне еще представится шанс возглавить амбициозную команду", - цитирует Маркевича Meta Ratings.
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После Евро-2020 специалист покинул пост главы Комитета сборных УАФ. СМИ это связывали с желанием Мирона Богдановича возглавить национальную команду, но наставником "сине-желтых" стал Александр Петраков.
В своей карьере Маркевич возглавлял Карпаты, Металлист, Днепр, сборную Украины и ряд других команд.
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