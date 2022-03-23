"В Мариуполе сейчас очень сложная и плачевная ситуация. На наши тренировочные поля упало несколько авиабомб, поэтому почти полностью разрушены. Также сложно и большинству игроков, потому что долгое время у нас не было возможности связаться с людьми оттуда, ведь не было связи.

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Это, конечно, очень сильно нас беспокоило, потому что многие друзья и близкие люди остались там. Сейчас уже большинство из них уехали, однако остаются люди, ежедневно под обстрелами, каждые 7-10 минут на город падает авиабомба", – поделился Маркевич в интервью Fanday.

Отметим, что Мариуполь переживает гуманитарную катастрофу из-за осады и постоянных ракетных обстрелов со стороны российских захватчиков.

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