"У нас есть план. Есть и запасной план – план В, а возможно, и С. Но футбол очень непредсказуемый, поэтому существуют различные схемы, тактические заготовки. Есть определенные наработки.

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Из любой ситуации есть выход. Это как раз шанс молодым ребятам проявить себя. Наверное, будут очень рады этому. На фоне такого соперника всегда интересно проверить свои возможности, аспекты футбольные, которые удалось добыть", – сказал Маркевич в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, поединок между азовцами и "горняками" состоится уже завтра, 10 апреля, в 14:00. Шахтер после 20-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ вторым, имея в своем активе 42 очка. Мариуполь с 21 пунктом – девятый.

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