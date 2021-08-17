"Сергей Ковалец должен был войти в тренерский штаб Мирона Маркевича, если бы он возглавил сборную Украины.

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Кроме этого, одним из условий работы Маркевича в сборной было наличие в этом же штабе сына Остапа, который бы совмещал должность помощника в сборной с должностью главного тренера Мариуполя. Это были его условия, которые он ставил ассоциации, чтобы национальная команда могла как можно лучше выступить на чемпионате мира", – сказал Андрей Малиновский в эфире программы Футбольный формат.

Сам Мирон Маркевич заявил, что ему не предлагали возглавить сборную Украины, а лишь поставили перед фактом, что следующим тренером будет Сергей Ребров. Но экс-наставнику Динамо и Ференцвароша пока не удалось договориться с Аль-Айном о расторжении контракта, а потому "сине-желтых" скорее всего сегодня возглавит Александр Петраков.

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