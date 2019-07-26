"Маркевич мог стать хорошим тренером, но занимался х****й", – экс-игрок Карпат Зуб

Бывший игрок Карпат Роман Зуб жестко высказался в отношении экс-тренера львовян, Металлиста, Днепра и сборной Украины Мирона Маркевича.

"Абсолютно не считаю Маркевича лучшим украинским тренером после Лобановского. Финал Лиги Европы – заслуга Рамоса. Маркевич пришел на готовую команду и имел оглушительный фарт. Это единственное, что у него было.

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Он мог стать хорошим тренером. Но занимался х**ней. Такой, что вы себе даже не представляете. Они вместе с Дячуком-Ставицким спелись в свое время. На трансферах и всем най**ывали всех – и Горняка, и Дыминского.

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Все футбольные люди называют его ган**ном. Расскажу, как я ушел из Карпат. Играли в Полтаве. В начале второго тайма Беньо получил красную карточку. Мы вдесятером выиграли – забил Чижевский и я. На собрании Беньо штрафуют, а я говорю: "Вы что – это же выигрышная игра". Я прихожу, а меня – по баблу. Если бы мы эту игру не выиграли, то Маркевича убрали бы. А он сидит, голова вниз, никогда в глаза не смотрит. Говорю ему: "Лучше бы я тот гол не забил, вас бы здесь уже не было". Он поднял глаза. Больше меня в команде не было", – сказал Зуб в интервью Tribuna.com.