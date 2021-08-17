"Мог ли бы я войти в тренерский штаб Мирона Маркевича? Это откровенная дезинформация. Мне нечего комментировать такую ложь. На этом этапе меня не интересует работа в сборной Украины, потому что я еще не готов к такой интервальной работе.

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Мне хочется работать больше в клубной стратегии. Наверное, я бы себя не уважал, если бы согласился на такие вещи. Мы никогда даже не говорили об этом с отцом. Это полная неправда", – поделился Остап Маркевич в комментарии Футбол News.

Напомним, Мирон Маркевич заявлял, что ему не предлагали возглавить сборную Украины, а лишь поставили перед фактом, что следующим тренером будет Сергей Ребров. Впрочем, экс-наставнику Динамо и Ференцвароша пока не удалось договориться с Аль-Айном о расторжении контракта, а потому "сине-желтых", скорее всего, сегодня возглавит Александр Петраков.

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