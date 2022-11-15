Радуня Стенжица назначила 44-летнего украинца главным тренером, сообщает официальный сайт клуба . Детали сделки не разглашаются.

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В штаб Маркевича-младшего вошли Сергей Атласюк и Сергей Янков. Отмечается, что Остап владеет польским языком. Команда выступает в третьем по силе польском дивизионе и идет 13-й в турнирной таблице после 19 сыгранных туров.

Напомним, Маркевич начинал свою карьеру в молодежной команде Вильярреала, после чего вернулся в Украину, где тренировал Агробизнес, Черноморец и Мариуполь. Азовцев возглавлял в течение двух лет.

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