Маркевич-младший отчислил из Черноморца опытного голкипера

Остап Маркевич начал кадровую чистку в Черноморце. Первым в списке "на выход" оказался голкипер Дмитрий Безотосный.

Новоиспеченный главный тренер Черноморца Остап Маркевич отчислил из команды 35-летнего вратаря Дмитрия Безотосного. Он уже покинул одесский клуб, сообщает Динамомания.

Маркевич-младший определился с тренерским штабом в Черноморце

Официальный сайт "моряков" данную информацию пока не подтверждает.

Напомним, Безотосный вернулся в Черноморец только летом этого года после длительных выступлений за азербайджанскую Габалу. После 14-ти туров одесситы занимают лишь 10-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги 2019/20.

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