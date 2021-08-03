Наставник Мариуполя Остап Маркевич поделился мыслями о том, может ли его отец Мирон возглавить "сине-желтых".

"Мы с ним общались вчера. Я не знал, что там происходит. Он сказал, что ведутся какие-то разговоры, но конкретики не было.

Сборная Украины может получить тренера из Европы – источник раскрыл две сенсационных фамилии

Нужно сопоставить желание и ситуацию, которая не очень простая – положение в группе и шансы сборной Украины на чемпионат мира. Впереди сложные игры – нужно думать и смотреть, учитывать все обстоятельства.

Подпишет ли отец контракт? Он – самостоятельная тренерская единица, как и я. Он принимает решение сам. Будет, как будет. Как решит, так и будет", – сказал Маркевич-младший в эфире Футбол News.

К слову, среди претендентов на место Андрея Шевченко называют много специалистов, среди которых есть еще Сергей Ребров, Джанни Де Бьязи, Юрген Клинсманн и другие.

Хто очолить збірну України після Шевченка – 12 кандидатур