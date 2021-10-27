"Наше поражение лежит больше в психологии. Сегодня как раз очень яркий пример этого аспекта. Надо верить в свои силы и не ждать ни второго тайма, ни следующего матча или следующего года. Все можно реализовать, если ты веришь в себя и свои силы. Конечно, это должно быть подкреплено тяжелым трудом.

Мариуполь – Динамо – 1:2 – видео голов и обзор матча

Нашел ли я в перерыве нужные слова? Не буду скромным и скажу, что правильные слова я говорил и до матча. Здесь больше зависит от тех, кто реализовывает эти наставления. Это в целом такая украинская проблема – психология и уверенность в себе. В первом тайме была нервозность, неуверенность. Можно вспомнить матч Бавария – Динамо, где было точно так же. Динамовцы перед именитым соперником сникли и потерялись. Это было заметно. .

Будем работать. Это задача украинских тренеров – мы должны быть психологами и воспитывать футболистов, которые решают задачу с первой минуты. Нужен характер, неуступчивость, игра в корпус. Петерман не может проигрывать второй этаж Вербичу, поскольку есть разница в росте и фактуре. Возможно, сказалась разница в возрасте – Вербич более опытный игрок, а Петерман только начинает. Будем готовиться и настраиваться на субботний матч в УПЛ. Второй тайм дает нам хорошие надежды", – сказал Маркевич в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Мариуполь в матче 1/8 финала Кубка Украины на своем поле уступил Динамо (1:2) и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира.

Динамо стало третьим четвертьфиналистом Кубка Украины, спокойно переиграв Мариуполь – Вербич оформил гол+пас