Маркевич: Люди поняли, что мы – одна нация, несмотря на то, кто на каком языке говорит

Бывший наставник национальной сборной Мирон Маркевич поздравил с Днем Независимости Украины.

"Это большой праздник для нас, для Украины. Я работал во всех регионах Украины, и на Западе, и на Востоке, и в центральной Украине. У нас лучшие люди, я это почувствовал. Возможно, конечно, не все так, как нам бы хотелось.

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Нам сложно, идет война. Я уже не раз был на Востоке. Видел молодых и не молодых мужчин, которые там воюют. Воюют там все регионы. И украиноязычные, и русскоязычные, и армяне, и грузины. Все люди, которые проживают в Украине – там.

Государство стало другим, объединила нас, как ни странно, война и я думаю, что у нас будет все хорошо. Люди стали другими, поняли, что мы – одна нация, несмотря на то, кто на каком языке говорит. Мы должны держаться друг друга", – рассказал Маркевич для FootballHub.

Напомним, сегодня Украина отмечает 27 годовщину Независимости.

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