"Так, как Колос играл с Рухом – не знаю, навяжут ли они борьбу Динамо. Непонятно, что это был за футбол в их исполнении. Если они хотят на что-то претендовать, то так играть нельзя.

Динамо – Колос: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

Думаю, что для Динамо сейчас в приоритете чемпионат Украины и Лига Европы. Кубок Украины – ради престижа, но это не основной турнир для киевлян. Динамо нужно сосредоточиться на чемпионате Украины и Лиге Европы – мне так кажется", – поделился Маркевич в комментарии 1927.kiev.ua.

К слову, Динамо встретится с Колосом в рамках 1/4 финала Кубка Украины уже сегодня, 3 марта, начало в 17:00.

"Мілевський дав "ляща", називаю його "Папа": він реалізував 16 пенальті поспіль, але проти Динамо не зіграє