Маркевич: Когда есть возможность отправиться на восток Украины вместе со сборной ветеранов, стараюсь отложить все дела

Председатель Комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич рассказал об игре за сборную ветеранов Украины.

"Для меня это большое счастье – играть вместе с игроками, которых я когда-то тренировал или тех, которые выходили против моих команд. Как будто душой молодею, когда снова выхожу на футбольное поле. На матче сборной собираются полные стадионы, мы же стараемся подарить зрителям праздник и хорошее настроение.

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Меня часто спрашивают, как я держу отличную спортивную форму. Рецепт универсальный, главное его постоянно придерживаться. Это умеренное употребление пищи, стараюсь не есть ничего лишнего. И второе – регулярные занятия спортом. Систематически делаю зарядку, постоянно бегаю. Советую всем следить за собой, за своим здоровьем.

Запомнились наши путешествие с ветеранской сборной за границу – США, Канада, Аргентина, Испания. Повсюду нас радушно встречают, организовывают встречи с диаспорой, матчи на центральных стадионах. У Украины в мире много друзей, мы пытаемся через футбол представить страну с лучшей стороны, говорим о наших проблемах, что на востоке продолжается война.

Также выделю выезды в Донецкой и Луганской областей. Недавно были на самой передовой, проводили матч в Красногоровке, встречались с военными и пограничниками в Марьинке. Там действительно другой мир, другая жизнь. Когда есть возможность отправиться на восток, стараюсь отложить все дела и присоединиться к сборной", – рассказал Маркевич пресс-службе ФФУ.

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