– Мирон Богданович, расскажите, где вы сейчас находитесь, как у вас дела?

– Был в Испании. Посетил матчи Лиги наций Украина – Бельгия (3:1) и Испания – Нидерланды (3:3, 5:4 по пен.). Сейчас уже в Украине. 27 апреля приму участие в матче ветеранов Карпаты – Коломыя. Стараюсь поддерживать форму. Также слежу по телевидению за УПЛ, Первой и Второй лигами. Стараюсь быть в курсе футбольных событий.

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– Вы уже немного отдохнули от работы после Карпат. Скажите честно, скучаете по тренерскому мостику?

– Столько лет я отдал футболу – ясно, что скучаю. Я год в Карпатах поработал, но это была разминка, скажем так.

– Может, уже получали какие-то интересные предложения?

– Пока нет. Насколько я понимаю, смотрят на мой возраст. Посмотрим, может, кто-то и рискнет. Я уже не раз говорил, что чувствую себя хорошо – играю в футбол и бегаю каждый день. Я точно не чувствую, что мне за 70. Я никогда не буду кричать на всю страну: давайте, берите меня тренером, но если кто-то доверит мне команду, то я точно не подведу. Поступит предложение – хорошо, нет – то такое. Я спокойно к этому отношусь, это жизнь, – сказал Маркевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что Мирон Маркевич покинул Карпаты в июле 2024 года. На его место пришел экс-тренер Ингульца Владислав Лупашко. Именно его приход в команду U-19 называли одной из причин отставки легендарного наставника, наряду с неудовлетворительной комплектацией команды.

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